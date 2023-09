Maggiore mattatore per i gialloverdi

RHO – Impresa della Frazione calcistica Dal Pozzo che supera la fase a gironi della Coppa Lombardia di Seconda categoria: decisiva la goleada di ieri sera a Rho contro i locali della Victor.

Dal Pozzo era obbligato a vincere con uno scarto di 4 gol: al 6’ minuto Sevesi in regia pennella un pallone per Maggiore che addomestica, rientra sul sinistro e calcia senza impensierire il portiere. All’8’ passa il Dal Pozzo: ancora Maggiore, mattatore della serata, tira da fuori, il suo tiro è deviato quanto basta a mettere fuori gioco il portiere avversario, la rete si gonfia: 1-0. Al 18’ recuperiamo un altro ottimo pallone sulla trequarti, Maggiore serve col contagiri Canti che solo davanti al portiere insacca di mancino: 2-0 e bolgia gialloverde sugli spalti.

Al 28’ è proprio Antonini in proiezione offensiva a crossare un pallone insidioso che rimane vagante al limite, il più cattivo a correre sul pallone è neanche a dirlo Maggiore che lascia partire un tiro che buca le mani al portiere ed entra in porta: 3-0. Poi bella imbucata centrale in velocità, attaccante avversario che si trova a tu per tu con Barzanò che nulla può, gol loro, si va sul 3-1. Al 32’ Zraidi si mette in proprio, ne salta due con disinvoltura e parte una sassata inenarrabile sul secondo palo: 4-1.

Al 72’ ancora noi in forcing offensivo: angolo battuto da Gueye, Canti si butta incosciente sul primo palo e la devia quanto basta a insaccare sul secondo palo: gol del 5-1. Finisce in trionfo gialloverde: prima vittoria in Seconda categoria e passaggio del turno in Coppa.

Victor Rho-Fc Dal Pozzo 1-5

Marcatori: Maggiore, Canti, Zraidi, Maggiore, Canti.

FRAZIONE DAL POZZO: Barzanò, Osculati, Antonini, Sevesi, Algeri, Stefanizzi, Maggiore, Canti, Benzi, De Valerio, Zraidi. A disposizione: Pietrzyk, Cappelletti, Corradini, Daga, Castelnovo, Volpato, Caldart, Giacumbo, Gueye. All. Borgatti.

28092023