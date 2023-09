Appello del club al Comune: “Intervenire urgentemente”

SARONNO – Campo troppo malconcio allo stadio comunale “Colombo Gianetti”, in via Biffi non si può più giocare: il Fbc Saronno ha intanto deciso di giocare in trasferta tutte le partite del prossimo mese, e lancia un appello al Comune perchè si intervenga urgentemente.

Proprio al fine di preservare il campo di gioco dello stadio il Fbc Saronno per questa stagione aveva deciso di affittare per gli allenamenti infrasettimanali il centro sportivo di Cesate; ma ultimamente – scelta del tutto inedita e che ha lasciato a dir poco perplessi molti sportivi locali – ha deciso di assegnare al Saronno rugby l’uso del campo principale dello stadio per gli allenamenti di tutte le proprie formazioni.

In una nota il Fbc Saronno esprime “rammarico ma anche con speranza per il futuro comunica che è stata concordata l’inversione del campo di gioco con Meda e Oltrepò, rispettivamente mercoledì 4 ottobre e domenica 8 ottobre. Queste partite si giocheranno quindi in trasferta, anziché in casa come previsto dal calendario ufficiale”.

Fbc Saronno 1910 ha preso questa decisione per dare il tempo necessario al Comune di Saronno di lavorare al miglioramento del terreno di gioco dello stadio Gianetti, e renderlo al più presto adeguato allo svolgimento di un campionato di eccellenza, si spera già per la partita del 22 ottobre.

Chiediamo scusa ai nostri tifosi per il disagio.