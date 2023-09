SARONNO – “Vogliono chiudere gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate. Per farne uno nuovo, con pochi posti (forse) in più, devastando un’area verde, per speculare sui due ex ospedali. Buttando via più di 400 milioni di euro dei contribuenti lombardi per una “grande opera” al posto di rilanciare gli ospedali, le Case di Comunità e i medici di base del territorio”

Inizia così la nota de Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica che torna sul tema della situazione dell’ospedale

Anche di questi mali soffrono l’ospedale e la sanità pubblica a Saronno e dintorni. Regione Lombardia, che nomina direttamente i dirigenti sanitari territoriali, voleva chiuderlo in silenzio, quest’estate.

Glielo abbiamo impedito, con il presidio fisico della struttura e le informazioni puntuali ai cittadini. Ora è tempo di impedirne la privatizzazione, già in atto con la scusa dell’emergenza e il ricorso a cooperative e gettonisti.

Con la fondazione privata “Saronno in Salute” targata Librandi (imprenditore e politico alleato del centrosinistra Saronnese) che vuole immettere nell’ospedale il suo capitale.

Con Bianalisi (Montezemolo jr) che ha acquisito Metica e Meditel, diventando un piccolo impero della sanità privata nel Saronnese.

Non glielo permetteremo. Già da oggi, 28 settembre, mobilitandoci in tutti i territori:

a Busto Arsizio e Gallarate, dove due consigli comunali sono convocati questa sera per votare il piano per l’ospedale unico, contro cui migliaia di cittadini hanno preso posizione dopo avere ascoltato le ragioni del Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto

a Saronno, dove un emissario locale dell’assessore Bertolaso proverà a convincere i sindaci del Saronnese (cui chiediamo imparzialità di giudizio) che il suo “Piano di Rinnovo” per l’ospedale procede e va bene così com’è scritto, laddove è invece insufficiente ed emergenziale.

Continuiamo la mobilitazione! A Saronno ci vediamo alle 16 fuori dal Municipio, in piazza della Repubblica, per accogliere i sindaci in uscita dall’incontro con la Regione.