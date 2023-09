LIMBIATE – Lo ha detto il ministro e vicepremier Matteo Salvini l’altro giorno a margine del taglio del nastro per la quinta corsia dell’autostrada A8 fra Lainate e Milano. “Nei prossimi giorni mettere a disposizione 88 milioni di euro per la tramvia fra Milano e Limbiate – ha fatto sapere il ministro parlando con i cronisti – e per una estensione delle metropolitane verso la Brianza”.

Si è visto un Salvini decisamente soddisfatto e fiducioso: “Mi pagano per sbloccare, per accellerare e per progettare e penso che i milanesi ed i lombardi, che sono persone concrete, stiano apprezzando quel che stiamo facendo e quanto stiamo correndo”.

La tramvia Milano-Limbiate è ferma ormai da qualche tempo: tutto fa dunque pensare che questo storico collegamento con il capoluogo presto possa rinascere.

28092023