Nel basket buona la prima per l’Az Saronno. Softball: argento Caronno nella finale

SARONNO – Tanti eventi nel weekend sportivo delle società locali. Per quanto riguarda il calcio, spicca la vittoria nel derby d’Eccellenza dell’Ardor Lazzate, 4-3 sul Fbc Saronno mentre la Caronnese ha espugnato il campo della Vergiatese, 1-0.

In Promozione la vittoria per 3-2 sull’Ispra vale il primo postl all’Universal Solaro; mentre la matricola Salus Turate Mozzate ha espugnato il campo del Castello Cantù. Successo anche per l’Esperia Lomazzo, per l’Asd Ceriano e per l’Aurora Cmc Uboldese.

Nelle categorie minori, ancora un successo per l’Sc United in Prima categoria, in Seconda categoria successo all’ultimo minuto del Cistellum mentre l’Amor sportiva è stata travolta. Ko anche il Dal Pozzo contro il Molinello. Quarta vittoria consecutiva per la Gerenzanese.

Nel basket, debutto vincente per l’Az Robur Saronno nel campionato maschile di serie B Interregionale; mentre nel softball la Rheavendors Caronno ha perso gara 3 a Forlì: lo scudetto 2023 è andato alle romagnole. A Bollate le finali nazionali giovanili, con triplete di scudetti per le bollatesi; buoni piazzamenti per Saronno, Caronno e Rescaldina.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

Basket

Softball

02101023