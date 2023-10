SARONNO – Saronno sud sassaiola sui binari tra stranieri. Con uno sparo.

Una grande festa nel cortile e nella sede aziendale così ieri, sabato 30 settembre, Ebi azienda con sede in via Ungaretti ha festeggiato i propri 120 anni d’attività. Forse non tutti i saronnesi conoscono la storia dell’azienda ma il logo azzurro che svetta sulla Monza-Saronno è decisamente familiare a tutti gli automobilisti che arrivano in città dalla trafficata arteria.

Nuovo intervento di pulizia civica dell’ex assessore Merlotti in vicolo Santa Marta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

02102023