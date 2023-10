SARONNO – Scegliere di parlare alla commissione dell’esame di Stato del periodo passato in Focris, settimane vissute a contatto con tante persone, tra collaborazioni e conflitti, vivendo sofferenze ed emozioni, sperimentando il mondo del lavoro, da parte di studenti che devono capire come impostare il proprio futuro dopo il diploma.

Ora Vittoria Basilico è iscritta a Psicologia, qualche mese fa ha superato col massimo dei voti l’esame di maturità, e giovedì sera ha illustrato con serenità il proprio lavoro appena prima della seduta del CdA della Fondazione Focris.

Un invito gradito, un momento di analisi del percorso che numerosi ragazzi di IV e V delle scuole cittadine compiono nelle strutture sociali o sociosanitarie, che è scuola per la vita.

“Scegliere di dedicare il proprio lavoro di fine ciclo di studi a Focris è un omaggio alla Fondazione” ha commentato il direttore Luigi Regalia mentre il presidente Stefano Barcellini al termine dell’esposizione ha ringraziato Vittoria con un mazzo di fiori a nome del CdA tutto, ricordando il valore del rapporto con le giovani generazioni che tanto possono scambiare con gli anziani ospiti.

Vittoria ha raccontato emozioni più che attività, soluzioni oltre i problemi, situazioni quotidiane che resteranno per sempre con lei. Sono numerosi i percorso attivi presso la RSA di via Volpi: speriamo che l’esempio di Vittoria, che ha ringraziato Alice e tutti i collaboratori che le hanno permesso di svolgere questa esperienza in modo proficuo, possa essere stimolo per molti.

