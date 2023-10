SARONNO – Una grande festa nel cortile e nella sede aziendale così ieri, sabato 30 settembre, Ebi azienda con sede in via Ungaretti ha festeggiato i propri 120 anni d’attività. Forse non tutti i saronnesi conoscono la storia dell’azienda ma il logo azzurro che svetta sulla Monza-Saronno è decisamente familiare a tutti gli automobilisti che arrivano in città dalla trafficata arteria.

“La Ebi – ricorda il catalogo della mostra industrie a Saronno tra ‘800 e ‘900 – venne fondata nel 1903 a Saronno da Edoardo Butti con la denominazione “Edoardo Butti lattoniere ed idraulico”. La ditta era situata in via Ramazzotti e produceva su piccola scala lavorazioni di lamiere. Il figlio Bruno incominciò a 13 anni a lavorare con il padre come garzone, l’esperienza acquisita si rivelò indispensabile nella conduzione dell’azienda quando il padre morì nel 1936. Così Bruno con il fratello Guido divennero titolari dell’azienda che vide modificata la sua ragione sociale in Ebi di Guido e Bruno Butti. Con la scomparsa del fratello Guido, Bruno si ritrova da solo alla guida di un’industria che fino a quel momento era stata l’immagine del lavoro unito di tutta la famiglia. La ditta diventa Ebi di Bruno Butti e, fino al 1963, rimane nella vecchia sede di via Ramazzotti, poi, la necessità di ingrandirsi, per far fronte alle necessità del mercato, rendono necessario il trasferimento nella nuova sede di viale Lombardia. Dal 1 gennaio 1974 la ragione sociale diventa Ebi di Bruno Butti & C. sas avendo il titolare associato alle massime responsabilità il genero Abramo Malnati che collabora in qualità di amministratore e oggi continua il figlio Davide Malnati la gestione in qualità di general manager”.

La produzione è inizia con opere di lattoneria per specializzarsi nel dopoguerra con la fornitura di scatole di latta per il biscottificio Lazzaroni e per altri marchi storici come Doria e Colussi. Negli anni Settanta l’ingresso nella filiera della produzione automobilistica con lo stampaggio e l’imbottitura profonda della lamiera e nella produzione di carcasse di motori elettrici con l’aggiunta di scaffalature e contenitori metallici ad uso industriale.

In poco tempo l’azienda saronnese si specializza nella produzione di parti metalliche per il settore automotive dove tutt’ora è una protagonista. Oggi il 30% della produzione viene esportata. Attualmente l’azienda conta 32 dipendenti che ieri hanno festeggiato con fornitori e clienti: “Gli ultimi anni sono stati complessi – conferma Davide Malnati ricordando anche i problemi legati alla pandemia e alla crisi delle materie prime – ma l’attività procede bene e il bilancio di quest’anno è sicuramente positivo”.

Ieri ai festeggiamenti è stato invitato anche il sindaco Augusto Airoldi: “Il legame con la città di Saronno – conclude Malnati – per noi è sicuramente qualcosa di importante a cui teniamo molto”.

