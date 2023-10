LIMBIATE – Botte davanti a scuola: è successo questa mattina a Limbiate in via Torino, davanti all’istituto “Anna Frank” in costruzione: è dove partono i bus con gli studenti verso le varie scuole cittadine, i bimbi sono accompagnati dai genitori ed all’origine di tutto vi sarebbe stata una lite per questioni viabilistiche. Spesso c’è traffico ed in questo caso, erano le 8.50, due automobilisti sono passati dalle parole ai fatti.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno fatto da pacieri e riportato la tranquillità; sono adesso in corso le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e mettere a fuoco le responsabilità. Una persona, un uomo di 58 anni, ha avuto bisogno di cure mediche: ès tato trasportato con una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni comunque non preoccupanti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

03102023