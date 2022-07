x x

LIMBIATE- Mobilitazione dei mezzi di soccorso ieri pomeriggio al Villaggio dei Giovi di Limbiate, per una persona della quale non si aveva notizie. Amici, conoscenti e vicini avevano inutilmente cercato di contattare l’uomo, di 55 anni e che abitava da.solo in via Petrarca, senza avere risposta. Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine. Sul posto l’intervento di carabinieri ed ambulanza, e poi dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’abitazione del limbiatese, che era chiusa dall’interno.

Nell’appartamento il macabro rinvenimento, dell’uomo privo di vita. Un decesso, con tutta probabilità, avvenuto per cause naturali ma con tutta probabilità verrà disposto l’esame autoptico, come solitamente avviene in simili circostanze.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: vigili del fuoco durante un precedente intervento nella zona)

29072022