SARONNO / LIMBIATE / CESATE – Oggi alle 6.35 momenti di apprensione in via Varese a Saronno, all’altezza dell’incrocio con via Milano, per un ciclista investito: è stato soccorso un ragazzo di 37 anni che ha concluso la mattinata all’ospedale cittadino, per gli accertamenti del caso e comunque non in gravi condizioni.

A Limbiate questa mattina alle 7.35 in via Asiago per una caduta dalla bicicletta è rimasta ferita, non gravemente, una ragazza di 30 anni, trasportata in ospedale a Garbagnate Milanese dall’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno.

Oggi alle 16 incidente col monopattino in via Piave a Cesate, è rimasto ferito un ragazzino di 14 anni, trasportato con l’ambulanza della Croce bianca all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è comunque apparso in pericolo di vita.

03102023