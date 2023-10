MOZZATE – Due elisoccorso, 3 ambulanze e un mezzo per il coordinamento delle maxi emergenze Areu sono intervenute a Mozzate per prestare le prime cure alle vittime di un incidente domestico scoppiato al piano terra di una palazzina in via Castiglioni.

L’emergenza è scattata all’ora di pranzo quando dall’appartamento al piano terra è arrivata un’esplosione seguita da una colonna di fumo. Tempestive le chiamate al numero unico delle emergenze dei vicini che ben presto hanno sentito anche le richieste d’aiuto dei due uomini che si trovavano nell’appartamento. I pompieri e il personale sanitario arrivato sul posto hanno trovato e soccorso un 54enne con ustioni di terzo grado agli arti inferiori, di secondo grado al volto e all’addome. E’ stato portato dall’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sempre in codice rosso, sempre con lesioni di secondo e terzo grado il 22enne, altro occupante dell’appartamento, portato con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano.

La rapida mobilitazione che ha portato sul posto tre squadre di vigili del fuoco (da Saronno, Lomazzo, Appiano) ha permesso di far uscire dalla palazzina gli altri inquilini tra cui una 29enne e il suo neonato di 18 giorno entrambi con lievi sintomi di intossicazione portati in codice verde all’ospedale di Tradate. Un 76enne è stato accompagnato fuori dalla palazzina dai pompieri ma per lui non è stato necessario il trasferimento all’ospedale.

Al momento non sono ancora state rese note cause dell’incidente. Le prime ipotesi parlano di un problema al fornello in cui i due uomini stavano cucinando. Alcuni testimoni riferiscono di un’esplosione seguita da fumo e fiamme poi domate dai pompieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione