SARONNO – Giornata di passione per gli automobilisti saronnesi e per chi si trova ad attraversare la città degli amaretti. L’amministrazione ha autorizzato, per consentire un intervento di messa in sicurezza urgente di un immobile pericolante sito tra via Guaragna 13 e via Parini, la modifica della viabilità di quest’area oggi mercoledì 4 ottobre.

In sostanza dalle 9 alle 16 via Guaragna è una strada a fondo chiuso con divieto di transito (eccetto residenti), via Parini tra via Visconti e via Guaragna è una strada a fondo chiuso con divieto di transito (eccetto residenti) e sempre via Parini tra via Guaragna e via Carugati vedrà un divieto di transito e sosta (eccetto residenti).

