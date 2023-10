SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito al tema sicurezza a Saronno e alle prese di posizione del Pd cittadino.

Il Pd organizza un incontro aperto a tutti in cui dichiara con convinzione di essere

sulla strada giusta nell’amministrazione della città e afferma che nessun problema c’è se “Saronno, a detta delle istituzioni che controllano il territorio è una delle più sicure del Varesotto e anche delle Lombardia”.

Bene, siamo alle solite, il problema sicurezza in un momento di lucidità era stato ammesso dal nostro sindaco Augusto Airoldi ora invece ritornano i temi di sempre e tornano a dire che problemi non ce ne sono o almeno quelli che ci sono non sono di loro competenza. Addirittura affermano che andrebbe chiesto a Roma un intervento perché a Roma governa il centrodestra.

Ma guarda che stranezza, fino all’anno scorso l’insicurezza era solo percepita- dichiarazione del sindaco ormai sugli annali- da un po’ di tempo invece, da quando risse e accoltellamenti si succedono quasi quotidianamente, il problema o non sussiste o peggio deve risolverlo Giorgia! Ci sarebbe da ridere o da non credere, eppure è così!

La nostra sinistra e il nostro sindaco accusano inoltre noi di aver fatto con il flash mob -statico- una “sceneggiata napoletana” non conoscendone ovviamente il senso ma volendo offendere quanti si sentono orgogliosamente napoletani e vengono chiamati in causa in un’interpretazione denigratoria come spesso ci capita di sentire dalle parole e dalle dichiarazioni di questa maggioranza raffazzonata che non accetta il confronto e denigra gratuitamente l’avversario. Con la consapevolezza di farlo.

Ma noi abbiamo capito la tensione di chi ci amministra che evidentemente non sa più che pesci prendere se perde così facilmente le staffe. A tal proposito invitiamo alla calma e alla riflessione e soprattutto a prendere in considerazione i suggerimenti di Forza Italia già presentati in occasione dei fatti ultimi e violenti per i quali siamo andati agli onori delle cronache.

Qui li riassumiamo: chiediamo che il sindaco nomini un assessore alla sicurezza ed emani ordinanze sul decoro urbano che limitino il bivacco di quanti ubriachi si distendono sul sagrato della chiesa, ad esempio, o importunano ragazze e giovani donne arrivando facilmente alle mani col rischio di finire ad accoltellamenti o peggio.

Caro sindaco, i rimedi ci sono, basta volerli. Li metta in atto senza temere di uscire sconfitto solo per non averlo voluto fare prima. L’umiltà nel riconoscere gli errori fa onore. Ci provi!

Noi confidiamo in un suo intervento decisivo. Affronti i problemi in prima persona e, rimanendo nell’ambito della sceneggiata napoletana, faccia come Pulcinella che affronta i problemi col sorriso e con la certezza di riuscire a risolverli senza la presunzione di avere in tasca la soluzione.

