SARONNO – Lascia la bici in pieno centro per andare a scuola ed al ritorno ha trovato solo il lucchetto, tranciato. La bicicletta è stata rubata in un punto di forte passaggio, evidentemente sotto gli occhi dei pedoni di passaggio e degli automobilisti in transito: si trovava infatti nella rastrelliera di fronte alla chiesa di San Francesco, nell’ultimo tratto di corso Italia, praticamente accanto alla rotonda all’incrocio con via San Giuseppe. Posteggiata, legata e lucchettata, l’altro giorno alle 9.30. A metà pomeriggio, al ritorno da Milano della studentessa universitaria la brutta sorpresa: come detto, lucchetto tranciato e bici sparita.

Alla malcapitata non è rimasto altro che recarsi al comando carabinieri per presentare denuncia contro ignoti,o ed ha pubblicato la foto della bici sui social nella speranza che qualcuno fornisca informazioni per ritrovarla. La ripubblichiamo, con lo stesso auspicio.

04102023