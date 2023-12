Cronaca

SARONNO – Secondo le statistiche di qualche tempo fa, a Saronno mediamente viene rubata almeno una bicicletta al giorno. Ma stavolta ai malviventi è andata male: sorpresi ad armeggiare attorno ad una bici ed a smontare una ruota, per rubarla, sono stati ripresi col telefonino da un passate, che è prontamente andato al comando carabinieri cittadino, per consegnare il filmato che mostra le fasi del furto.

L’episodio si è verificato alle porte della zona pedonale saronnese, in via Tommaseo, ieri alle 19. Sono dunque già in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, in una zona dove peraltro ci sono anche diverse telecamere della videosorveglianza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: una immagine del video che è stato consegnato al comando carabinieri)

09122023