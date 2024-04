Cronaca

SARONNO – E’ rimasta in centro poco meno di un’ora e mezza, aveva legato la propria bicicletta con il lucchetto ma quando è tornata alla rastrelliera ha trovato solo quello.

E’ il furto di cui è stata vittima una saronnese che con amarezza condivide il furto di cui è stata vittima mercoledì 24 aprile: “Ho lasciato la mia bicicletta legata alla rastrelliera tra corso Italia e piazzetta Avis tra le 19 e le 20,30. Ho trovato il lucchetto rotto e la bici non c’era più. Era bella, molto caratterizzata, poco utilizzata e molto ben tenuta. Ho informato i carabinieri ai quali ho mandato la foto che hanno inoltrato alle volanti. Oggi farò denuncia”.

Amara la riflessione della saronnese: “Se non si può lasciare una bicicletta in pieno centro e giorno per un’ora e mezza senza che venga rubata vuol dire che il livello di sicurezza è infinitamente basso. Mi auguro che questo ennesimo episodio che si aggiunge ai tanti già accaduti inducano l’amministrazione della città a prendere maggiori provvedimenti a tutela dei propri cittadini che pagano puntualmente le tasse e hanno diritto a sentirsi sicuri per se stessi e i propri valori”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Pur nella disavventura la saronnese dedica un grazie: “Ringrazio i carabinieri per essersi subito attivati nelle ricerche. Mi hanno detto che verificheranno anche le telecamere della zona ma non credo che la mia bicicletta verrà ritrovata”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti