SARONNO – I vigili del fuoco hanno domato il grosso dell’incendio nel giro di un’ora, alle 15 ha finito di uscire fumo dalla copertura del cinema Saronnese di via San Giuseppe, dove l’allarme incendio era scattato un’ora prima. Sul posto ci sono diverse unità dei vigili del fuoco compresa l’autoscala, per un sopralluogo si è recato sul posto anche il comandante della locale Compagnia carabinieri, il maggiore Fortunato Suriano; presenti anche il comandante della polizia locale Claudio Borsani ed il sindaco Augusto Airoldi.

Da chiarire le cause dell’accaduto ed anche l’entità dei danni materiali, quelli alla copertura dell’edificio appaiono comunque ingenti. Le opere di spegimento anche dei focolai e di messa in sicurezza proseguiranno probabilmente per tutto il resto della giornata.

Strade chiuse

Via San Giuseppe è chiusa dall’incrocio con corso Italia e via Carcano sino all’incrocio con via Pola, chiusa al traffico ed inaccessibile anche via Solferino che costeggia il cinema.

06102023