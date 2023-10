SARONNO – Ci siamo, dopo la lunga pausa estiva e un mese abbondante e intenso di preparazione, finalmente per Saronno riparte il campionato di serie B maschile di volley. La squadra di coach Luca Chiofalo, che per il secondo anno consecutivo sarà alla guida dei biancoblù, darà il via alla nuova stagione sabato 7 ottobre alle 20:30 in trasferta sul campo di Malnate. Comincerà proprio in casa dei nemici storici e campioni in carica la lunga cavalcata degli amaretti: 26 giornate di regular-season spalmate su un totale di 31 settimane fino al secondo weekend di maggio 2024.

Dopo l’esordio di questo sabato, infatti, si giocherà quasi ininterrottamente fino alla settimana prima di Natale, con un solo turno di riposo che per Saronno è previsto per sabato 11 novembre (il primo derby con Caronno sarà sabato 2 dicembre). Poi la pausa natalizia, leggermente più lunga rispetto agli anni precedenti, per cui il campionato si fermerà dal 17 dicembre fino al 13 gennaio 2024. Per il 20 dello stesso mese è prevista la giornata che chiuderà il girone di andata, alla quale seguiranno altre 2 settimane di stop. Poi, dal 10 febbraio si ripartirà con la seconda metà della regular-season, con le uniche due pause che per Saronno cadranno entrambe nel mese di marzo: il 16 per il turno di riposo, e il 30, viglia della domenica di Pasqua. Per finire, sabato 11 maggio si terrà l’atto conclusivo del girone, mentre dalla settimana successiva, per le squadre che vi si qualificheranno, scatteranno i play-off per la promozione in serie A3.

La grande novità sta nella composizione dei gironi: dopo ben 6 anni dall’ultima volta, infatti, Saronno – insieme alle altre cugine varesine Caronno, Yaka e Mozzate – tornerà a giocare nel gruppo A, quello di Piemonte e Liguria. Superfluo dire che questo cambiamento ha portato grande fervore e nuovi stimoli in casa biancoblù: per capitan Federico Fontana e compagni, infatti, la possibilità di calcare nuovi campi e misurarsi con avversari e tifoserie differenti rispetto a quelle degli ultimi anni è certamente motivo di entusiasmo; ma è altrettanto vero che questo significherà trasferte più lunghe e stancanti, oltre che una maggiore difficoltà dovuta al fatto di non conoscere realmente il valore delle altre contendenti. Certo, su chi potrebbero essere le squadre che si batteranno per le posizioni più calde della classifica ci si può fare un’idea, ma finché non sarà il campo a parlare, le incognite rimarranno tante. Proprio per questo motivo, fare previsioni sulla stagione degli amaretti sembra essere più complicato di quanto si pensi. La società, infatti, seppur consapevole della forza della propria squadra, è sempre rimasta molto cauta senza mai parlare esplicitamente di “obiettivo playoff”.

“L’obiettivo stagionale – spiega il direttore sportivo Roberto Munk – è stare tra le prime quattro per poi vedere se nel corso della stagione avremo la chance giocarci un posto nei playoff. Rispetto all’anno scorso c’è l’incognita del nuovo girone e questo rende difficile fare previsioni. Non conosciamo benissimo il valore di tutte le nostre avversarie: non ci sono squadroni, ma mediamente il livello delle piemontesi è cresciuto negli ultimi anni… tra le tante mi vengono in mente Alto Canavese, Ciriè o Parella Torino. Delle squadre che già conosciamo Caronno forse sembra essere un po’ più indietro rispetto all’anno passato, mentre Malnate rimane senza dubbio una tra le favoritissime visto il trionfo della scorsa stagione. Le squadre liguri, invece, sembrano essere un pericolo meno allarmante sulla carta, ma sappiamo già che non ci saranno partite facili”.

Perfettamente in linea con l’opinione della società è anche il coach Luca Chiofalo, consapevole che molto dipenderà dalle qualità delle contendenti, ma anche che a fare la differenza sarà soprattutto la capacità, sua e dei ragazzi, di costruire un’identità di gioco e una mentalità da grande lavoratrice che dovrà contraddistinguere la squadra dall’inizio alla fine della stagione. E’ su questo che il coach ha cercato di lavorare di più nel corso di questo mese abbondante di preparazione, trovandosi di fronte ad una squadra quasi totalmente rinnovata (9 new-entry su 14 rispetto allo scorso anno).

