“Evento di natura accidentale”

SARONNO – Mentre proseguono gli accertamenti tecnici per la messa in sicurezza e per stabilire le cause di quel che è successo, un sopralluogo sul posto l’ha compiuto anche il sindaco Augusto Airoldi, presente fuori dal cinema Saronnese di via San Giuseppe dove oggi alle 14 era scoppiato un furioso incendio, che ha seriamente danneggiato la copertura dello stabile.

“Un ringraziamento a vigili del fuoco e foze dell’ordine, per il velocissimo intervento – ha detto il primo cittadino – Sono in corso gli accertamenti, tutto fa comunque pensare ad un evento di natura accidentale. L’aspetto positivo è che non ci sono stati feriti”. Da parte di Airoldi un pensiero a chi si è prodigato contro l’incendio, “encomiabile la rapidità di intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, che in questo modo hanno garantito l’incolumità dei cittadini”.

06102023