SARONNO – Oggi debutto casalingo per i giocatori di coach Renato Biffi con l’Az Robur Saronno nella Serie B Interregionale. In programma al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo una sfida particolarmente difficile, ovvero quella con il Campus Piemonte, formazione giovane, ricca di talento, con tante stelle del domani allenate da un buonissimo allenatore. “Non sarà una partita facile, tutt’altro, anche per questo servirà il supporto di tutto il Palaronchi” confermano i dirigenti roburini. L’incontro inizia alle 21.

Saronno ha debuttato in trasferta sabato scorso vincendo sul campo del Collegno mentre in settimana la Robur ha ospitato l’allenatore americano Jim Fox per un clinic con i propri giovani, ed ampio pubblico di curiosi sulle tribune.

La formazione saronnese è composta da Andrea “Shaggy” Negri (ala, 1988, 193cm), Giovanni Romanò (ala, 1998, 197cm), Davide Tresso capitano (ala, 2000, 192cm), Andrea Quinti (centro, 2001, 202cm), Marcello Canton (centro, 2005, 200cm), Gabriele Pellegrini (ala, 2002, 200cm), Pietro Ugolini (ala, 2000, 200 cm), Giacomo Motta (ala, 2003, 200cm), Pietro Nasini (guardia, 2000, 195cm), Matteo Beretta (guardia, 1999, 189cm), Francesco De Capitani (guardia, 2002, 191cm), Riccardo Mariani (guardia, 2005, 183cm), Leonardo Figini (guardia, 2004, 189cm). Staff: coach Renato Biffi, assistente Ezio De Piccoli, assistente Gianni Bettoni, preparatore Francesco Giandomenico.

(foto di gruppo per l’Az Robur Saronno)

07102023