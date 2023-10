SARONNO . Pienone ieri sera al Palaronchi di via Colombo per il clinic di coach Jim Fox, allenatore di Steph Curry in Ncaa. Durante la serata coach Fox (che collabora anche con i Goden State Warriors di Nba) ha presentato una sessione d’allenamento con l’ausilio di 12 ragazzi scelti nel settore giovanile della Robur Saronno ed ha risposto alle domande dei presenti su curiosità e attualità della sua carriera.

L’evento promosso dal club roburino era aperto al pubblico – e le tribune si sono ben presto riempite – per dare l’opportunità di partecipare a tutti gli appassionati di basket della città e della zona, un modo per conoscere più da vicino il mondo della pallacanestro stelle e strisce e la nostra realtà.

(foto e video: alcuni momenti della serata)

