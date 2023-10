SARONNO – Come sta il campo dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di Saronno: a giudicare dalle ultime immagini, di poche ore fa, sicuramente non bene; e sicuramente molto peggio rispetto ai giorni scorsi quando il Fbc Saronno aveva deciso – dopo la gara interna con il Pavia per il campionato di Eccellenza – di chiedere l’inversione di campo alle successive avversarie, per consentire al “padrone di casa”, ovvero al Comune interventi urgenti di ripristino del manto erboso, apparso chiaramente ammalorato.

Mercoledì scorso si sarebbe dovuto giocare a Saronno ma si è giocato a Meda; questa domenica era prevista a Saronno la bella sfida con la capolista Oltrepò, che però si disputerà a Broni nel Pavese… sarà possibile tornare ad utilizzare lo stadio cittadino di via Biffi in occasione della successiva gara interna ovvero quella di domenica 22 ottobre contro l’Accademia pavese? E’ questo l’interrogativo che i tifosi biancocelesti si stanno ponendo. E intanto, quelli lavori si stanno eseguendo per la sistemazione del campo di gioco?

(foto: la situazione del campo dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi)

07102023