SARONNO – Pioggia di oggetti sulla testa di chi si trovava fuori da un bar di viale Rimembranze, sono presto arrivati i carabinieri ed hanno scoperto il responsabile: non una persona ma un gatto che stava giocando su un balcone. Epilogo inedito, per la vicenda successa la scorsa notte a Saronno. Verso le 23.40 la chiamata al comando carabinieri per riferire che c’era qualcuno che tirava gli oggetti dall’alto, “addosso” a chi sostava fuori dal bar. Non si era fatto male nessuno, e particolare ulteriormente singolare è che a cadere dall’alto erano le pedine degli scacchi.

E’ arrivata una pattuglia dei carabinieri. i militari si sono fatti riferire dell’accaduto e sono saliti a vedere: era tutta colpa di un gatto che stava appunto giocando con le pedine degli scacchi e di tanto in tanto ne faceva cadere qualcuna dal balcone.

(foto: la pattuglia dei carabinieri a mezzanotte in viale Rimembranze a Saronno)

07102023