SOMMA LOMBARDO – Partita combattuta ma con molta amarezza per la Pro Juventute quella disputata ieri pomeriggio a Somma Lombardo nel campo dell’Ac Coarezza in occasione della quinta giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

I padroni di casa partono subito forte e dopo pochissimo dal fischio d’inizio del direttore di gara trovano il vantaggio con la rete di Rossi agevolata anche da un errore difensivo degli avversari. Dopo una prima metà di gara nella quale il Coarezza ha fatto da padrona, nel secondo tempo regolamentare scende meglio in campo la Pro Juve che poco dopo trova il pareggio con il goal numero 150 del bomber Colombo.

Poco dopo, una grande azione del solito Colombo porta alla concessione di un calcio di rigore per gli ospiti sprecato successivamente però da Soldi. La partita si conclude nel finale dopo una azione pericolosissima sempre degli ospiti che però non concretizzano e non riescono a vincere questa partita che, dunque, finisce 1-1.

La Pro Juventute trova così, dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Lainatese, il primo pareggio stagionale a causa del quale conquista solamente un punto e si allontana a -3 dalla vetta presieduta al momento dal Marnate Gorla Calcio a pari merito con il San Marco.