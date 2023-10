SARONNO – L’Amministrazione saronnese accogliendo le richieste avanzate dai tre istituti comprensivi rispetto alla necessità di poter attivare, anche nell’anno 2023/2024, il progetto “Sportello psicologico di ascolto”.

Nel corso dell’ultimo triennio, il progetto era stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione: il fine era quello di garantire il giusto sostegno ai ragazzi, al personale docente e ai genitori nel periodo post-pandemico.

Tutti gli istituti comprensivi hanno concordato sull’efficacia di questa tipologia di ascolto, soprattutto per gli studenti delle scuole medie, che trovano un interlocutore neutro e qualificato a cui rivolgersi per problematiche o semplicemente per un confronto costruttivo. Il progetto però non è più previsto tra i finanziamenti ministeriali. Da qui, l’intervento dell’Amministrazione Augusto Airoldi, che ha deciso di sostenere lo sportello con risorse comunali, proprio per dare continuità ad un servizio oggi più che mai importante e utile per la scuola e tutta la comunità.

