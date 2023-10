LIMBIATE – Ha lo studio medico proprio a Limbiate il medico che si è preso cura di Fedez durante il ricovero del cantante la scorsa settimana. Proprio la star ha tenuto a ringraziarlo, nei giorni scorsi, con una storia su Instagram dopo la sua dimissione dall’ospedale milanese Fatebenefratelli.

Il cantante, infatti, ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente tutti i medici che lo hanno avuto in cura, tra cui appunto Marco Antonio Zappa, professore e direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale all’Asst Fatebenefratelli-Sacco, specializzato in chirurgia dell’obesità.

Il medico è stato insignito dell’Ape d’oro, benemerenza civica della città di Limbiate, consegnatagli dal sindaco Antonio Romeo che, per l’occasione, ci ha tenuto a ricordare la professionalità, la bravura, ma anche l’empatia del limbiatese la cui fama è ormai riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Zappa è risultato tanto importante nella guarigione di Fedez che il rapper ci ha tenuto a dedicargli una foto su instagram: “Ci tengo a ringraziare di cuore il prof Zappa che mi è stato vicino in questi giorni, non solo come medico, ma anche umanamente nei momenti più delicati, grazie per essermi stato accanto, per aver pianto assieme”.

(foto dal profilo Instagram di Fedez)

