SOLARO – A un anno di distanza dall’ultima giornata di studio e formazione, gli studenti del corso di Landscape Representation and Modelling del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano tornano nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea a Solaro.

Accompagnati dal docente del corso, Alessandro Bianchi, oltre 130 studenti del Datsu (Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano) per l’80% stranieri, prenderanno parte giovedì 12 ottobre a una giornata di approfondimento open air. Dal 2022 il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha coinvolto il Politecnico di Milano per un’azione di regia, coordinamento e formazione di idee per la riqualificazione dell’area.

Gli studenti del primo anno della magistrale in Landscape Representation and Modelling dovranno approfondire il percorso avviato dai loro colleghi lo scorso anno per ridisegnare il futuro dell’ex Polveriera di Solaro.

“Cercheremo di lavorare sulle linee guida emerse nei primi lavori svolti – spiega il professor Bianchi – In particolare verranno analizzati i progetti relativi alle acque, ovvero la rifunzionalizzazione dei canali creando anche luoghi di sosta e meditazione, la rivitalizzazione di flora e fauna dei canali d’acqua”.

Agli studenti il compito anche di presentare idee sulla realizzazione nell’ex Polveriera di spazi per laboratori di trasformazione del legno e dell’argilla, oltre che di apiculture. L’insetto è infatti alla base della catena alimentare e considerato un generatore di vita. “Abbiamo indagato lo scorso anno in maniera più generalista sull’ex polveriera – dice ancora Bianchi – ora stimoliamo gli studenti nel dettaglio per aiutare il Parco a scegliere tra alcune reali prospettive di sviluppo e di conservazione. Il Parco delle Groane è un naturale luogo di visita della biodiversità, ma anche un ecomuseo didattico di grande importanza. Sono molto soddisfatto della partecipazione all’uscita di un gran numero di corsisti, provenienti da tutto il mondo”. Gli studenti arriveranno in treno nell’area dell’ex Polveriera, dove ad attenderli ci saranno con il presidente e il direttore del Parco, Emiliano Campi e Mario Roberto Girelli, alcune Gev che li accompagneranno in una visita nel parco. A seguire, dopo un pranzo al sacco, l’avvio dei lavori, con un “question time” all’aperto con il docente e i tutor.

