SARONNO – “Finalmente! Grazie davvero a tutti per questo ritorno e anche a ilSaronno per aver dato, ancora una volta voce alla nostra voglia e diritto di giocare che deve essere più forte dei vandalismi e della burocrazia!”.

E’ il messaggio arrivato nelle ultime ore in redazione in riferimento alla riparazione dell’altalena del parco di via Leonardo da Vinci al quartiere Matteotti.

Il gioco ha avuto un’estate un po’ travagliata. Ad inizio stagione era stata danneggiata da un primo vandalismo e l’Amministrazione aveva spiegato alle famiglie del quartiere che l’altalena non avrebbe potuto essere riparata prima di due mesi. Grande indignazione dei residenti del quartiere, perchè avrebbe voluto dire lasciare i bimbi senza altalena per un’intera estate. Così non solo era arrivata, grazie ai Lions una seconda altalena inclusiva nel parco di via Monte Santo ma anche una rapidissima riparazione.

Peccato che a fine luglio un nuovo vandalismo abbia messo ko l’altalena con le cinghie di sicurezza lanciate su un ramo nel corso nella notte da un gruppo di ragazzi. Ancora una volta il quartiere si è mobilitato: una residente le ha recuperate ed una iniziato una nuova contrattazione fatta di solleciti e segnalazioni ma alla fine il gioco è stato riparato.

“Facciamo anche un plauso per l’escamotage con cui sono state fissate che dovrebbe ridurre al minimo i problemi di nuovi danneggiamenti. Del resto la soluzione proposta inizialmente dal Comune ossia far tenere le cinghie ad una famiglia avrebbe reso di fatto meno utilizzabile il parco. Così invece è finalmente disponibile per tutti”.

