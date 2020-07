SOLARO – La ex Polveriera a Solaro, sede del Parco delle Groane ieri si è trasformata in un vero e proprio set cinematografico, con telecamere e regista.

“Abbiamo infatti ospitato gli studenti, accompagnati da un’insegnante, del Naba, Nuova accademia di Belle arti, impegnati nella produzione di uno spot per i social in collaborazione con “Centri Porsche di Milano” che hanno fornito loro una fiammante e nuovissima Porsche Full-electric, protagonista assoluta della clip. Vedremo tra un po’ il risultato dei loro sforzi, ma siamo certi che con un’auto del genere in una location naturale unica come la nostra… sarà sicuramente un piccolo capolavoro!” rimarcano i responsabili dell’ente parco.

(foto: alcune immagini della intensa giornata degli studenti di cinematografica nell’area dell’ex Polveriera del Parco delle Groane per girare lo spot per i social. E’ andato tutto per il meglio e presto sarà possibile visionare i frutti del loro lavoro sui social network)

