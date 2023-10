SARONNO – “Il sindaco Augusto Airoldi, rispondendo alle crescenti preoccupazioni della comunità e alle pressioni della Lega e del centrodestra cittadino, ha recentemente intrapreso una serie di azioni per affrontare il degrado urbano nella nostra città. Questi sforzi dimostrano chiaramente come sia possibile compiere progressi significativi anche a livello locale, agendo in piena autonomia e con mezzi propri per migliorare la qualità della vita cittadina”.

Inizia così la nota di Claudio Sala consigliere comunale della Lega in merito al tema sicurezza al centro del dibattito cittadino dopo che accoltellamenti e risse hanno creato molto allarme in città.

“Una delle iniziative è stata la recente introduzione di misure per vietare i bivacchi concentrati sui gradini del sagrato della Prepositurale. Ci si augura che questa norma venga estesa a tutto il territorio comunale per ridurre il disagio pubblico e migliorare la percezione del decoro cittadino.

Inoltre, grazie all’invio da parte del ministero di un maggior numeri di agenti di Polizia sul territorio, sono stati intensificati anche i controlli, e questa mossa è stata da noi accolta positivamente, nonostante fossero anni che ci auspicavamo questo genere di iniziative, dopo che la questione sicurezza è stata per troppo tempo sottovalutata dall’attuale amministrazione.

E’ importante ricordare che le preoccupazioni riguardo al degrado in città e le preoccupazioni dei cittadini erano state sollevate dalla Lega già da diversi mesi. Se solo il sindaco si fosse mosso in precedenza, la situazione si sarebbe potuta affrontare con maggior prontezza.

La Lega continuerà ad essere impegnata nella sorveglianza della situazione della sicurezza in città e si impegna a sostenere i cittadini di Saronno. Per questo motivo, il prossimo sabato 14 ottobre, dalle 15 alle 18, la Lega allestirà un gazebo in piazza Volontari del sangue, dove raccoglierà ulteriori segnalazioni e ascolterà le testimonianze dei cittadini su questa importante tematica.

Si spera che il sindaco Airoldi, abbia imparato la lezione e possa iniziare a considerare seriamente queste segnalazioni affrontandole con l’attenzione che meritano, andando oltre la mera propaganda politica sulla sicurezza.

Questi sforzi congiunti tra il governo locale e l’interessamento attivo dei cittadini anche attraverso le forze politiche di minoranza, rappresentano un passo nella giusta direzione per creare una città più sicura e vivibile. Sarà fondamentale continuare questa collaborazione per assicurare che Saronno possa prosperare e offrire una qualità della vita ottimale per tutti i suoi abitanti. Claudio Sala, consigliere comunale Lega Lombarda Saronno.

(foto archivio)

