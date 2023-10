SARONNO – Continua in questi giorni l’operazione “sagrato sgombro” nel centro storico da parte della polizia locale, con interventi serali e notturni per fare “sloggiare” le persone che sono solite bivaccare sul sagrato, ed in particolare sugli scalini della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo nella centralissima piazza Libertà, dove nel corso dell’estate, soprattutto nei fine settimana, è apparso un crescendo, con sempre più giovani e giovanissimi, ed anche stranieri, a stazionare sui gradini della chiesa per bere e mangiare, talvolta lasciandosi alle spalle anche rifiuti come cartacce e bottiglie vuote di alcolici e lattine di birra.

(foto: una pattuglia della polizia locale di Saronno davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà)

10102023