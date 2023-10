SARONNO – “Prima l’intera primavera di lavori in via Miola, poi il cantiere estivo alla rotonda, adesso via Roma chiusa al traffico nel tratto centrare che provoca lunghe cose negli orari di punta e percorsi complicati e rallentamenti nel resto della giornata. Siamo esausti da questa situazione. Soprattutto perchè non c’è mai un avviso o una comunicazione puntuale. Quest’ultimo cantiere avrebbe dovuto chiudere il 6 ottobre e invece è ancora lì, ancora con la strada chiusa senza nessun avviso per noi residenti o per i commercianti che pagano il conto di una riduzione degli affari”.

E’ la sintesi di un’abitante di via Roma che dà voce alle proteste di residenti, commercianti e automobilisti per il proseguo dell’impattante cantiere nel tratto tra la rotonda con via Miola e via Guaragna.

Si tratta del cantiere per la realizzazione di un nuovo allacciamento per la rete gas iniziato lo scorso 18 settembre e che prevede “che il tratto stradale sia chiuso al traffico e alla sosta con la possibilità per i residenti di passare quando macchine movimento terra e scavi lo consentano”.

“Il risultato di questo cantiere sono code e rallentamenti non solo negli orari di punta ma in tutto l’arco della giornata – lamentano i residenti – e un grande traffico anche nei percorsi alternativi che quindi interessa anche via Miola, via Bergamo, via Manzoni e via Marconi. In questi giorni non c’è stato maltempo: perchè il cantiere non è finito in tempo? Perchè non si è avvisato cittadini e commercianti per proseguo dei lavori? Quando finirà?”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione