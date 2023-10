SARONNO – La stazione ferroviaria di “Saronno centro” nel tardo pomeriggio di oggi è apparsa “piena di polizia” come notato dai pedolari di ritorno a casa dopo la giornata di lavoro: in corso un controllo, che vede impegnati oltre agli agenti dellla polizia di Stato anche i carabinieri, in una delle zone più “turbolente” della città, dove anche in tempi recenti ci sono state risse, furti, rapine e pure un accoltellamento.

Dalle 17 sul posto sono state presenti tre pattuglie con una decina fra poliziotti e carabinieri, per un monitoraggio della situazione ed a scopo preventivo e dissuasivo nei confronti di eventuali malintenzionati.

Si sta dunque assistendo ad un giro di vite delle forze dell’ordine, la cui presenza è senz’altro molto gradita agli utenti del trasporto pubblico, che sicuramente possono così sentirsi più sicuri quando scendono dal treno.

