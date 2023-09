SARONNO – Ci sarebbero dei futili motivi dietro la lite che ieri sera è finita con alcuni fendenti di coltello in piazza Cadorna davanti allo scalo ferroviario.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i carabinieri che con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza e gli elementi raccolti a caldo cercheranno di identificare le persone coinvolte ed eventuali responsabilità. Ma cosa è successo esattamente?

Intorno alle 18,30 la lite tra alcuni stranieri di origine egiziana. Le motivazioni non sono state rese note si parla di un diverbio e alcuni spintoni. Visti i toni che salivano alcuni presenti hanno allertato le forze dell’ordine. Una scelta quanto mai appropriata visto che dopo pochi minuti un 19enne residente a Milano ed un 43enne, sempre residenti nel capoluogo, sono finiti a terra aggrediti da tre nordafricani a colpi di coltello.

All’arrivo delle pattuglie e dei mezzi del pronto soccorso sanitario, inviati dalla centrale operativa di Areu, gli aggressori si sono dileguati correndo a perdifiato. Il personale dell’auto infermieristica di Saronno e dell’ambulanza della Croce rossa cittadina ha prestato le prime cure ai due feriti entrambi raggiunti da alcuni colpi di arma bianca.

Sono stati portati in codice verde all’ospedale di Saronno intorno alle 20. Non sono in pericolo di vita e le loro condizioni non destano preoccupazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione