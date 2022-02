x x

SARONNO – Tre portafogli e un monopattino è il bottino dei tre minorenni arrestati dalla Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa per essere diventati l’incubo di altrettanti coetanei sul treno.

Il terzetto era entrato in azione nel mese di dicembre sul treno regionale sulla linea Saronno-Milano Bovisa. Dopo aver minacciato con un coltello tre coetanei, li hanno derubati dei portafogli. Sempre in concorso ma sulla linea Novara Nord-Milano Bovisa i tre complici hanno tentato di rubare la collana di un ragazzo maggiorenne. Il giovane è riuscito però a respingere l’attaco e a salvare il prezioso. Particolarmente grave la posizione del più piccolo il 14enne che da solo ha inoltre commesso a Gerenzano una rapina aggravata usando un coltello per impossessarsi di un monopattino.

A ricostruire l’accaduto gli uomini della Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa oggi hanno eseguito le misure di custodia cautelare nei confronti dei tre minori: due marocchini di 14 e 16 anni e un italiano di 15. I due minori marocchini andranno al carcere minorile di Benevento, mentre l’italiano verrà collocato in una comunità in provincia di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

