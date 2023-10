GERENZANO – Ciclista investita ieri alle 16.45 in via Di Vittorio a Gerenzano: sul posto sono accorsi una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo. E’ stata soccorsa una donna di 54 anni, trasportata all’ospedale di Saronno per le cure del caso, non ha comunque riportato gravi conseguenze per l’accaduto.

Ciclista investito anche a Limbiate: è successo ieri alle 17.50 in via 25 aprile. E’ stata soccorsa una ragazza di 29 anni, sul posto con la polizia locale anche una ambulanza della Croce verde che ha trasportato la giovane all’ospedale Niguarda di Milano. La ciclista ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

