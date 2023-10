SARONNO – Regione Lombardia ha approvato” l’aggiornamento del contratto di programma” con Ferrovienord, che ora assume un valore di oltre 1,5 miliardi di euro. Il provvedimento è contenuto in una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

L’obiettivo – L’obiettivo è di proseguire nell’azione di potenziamento ed efficientamento della rete di Ferrovienord, rinforzando il processo per la decarbonizzazione dei servizi sulla Brescia-Iseo-Edolo e assicurando la realizzazione di interventi prioritari per l’incremento della capacità delle linee e per la sicurezza.

Saronno-Seregno e Como Borghi – Come rileva Terzi, “con una rimodulazione di 12,4 milioni di euro di risorse regionali si assicureranno le condizioni per realizzare interventi ritenuti prioritari per il potenziamento dei servizi e per la sicurezza, che riguardano tra gli altri una sede di incrocio a Baruccana tra Saronno e Seregno, la realizzazione di un sottopasso pedonale alla stazione di Como Borghi, e la manutenzione straordinaria di manufatti”.

Il Piano Lombardia – “Regione Lombardia – dichiara l’assessore Terzi – implementa ulteriormente i finanziamenti per la rete di Ferrovienord così da creare le condizioni a livello infrastrutturale per migliorare il servizio. Con l’aggiornamento del contratto di programma proseguiamo nel finanziare interventi che rientrano per buona parte nel Piano Lombardia e che sono fondamentali per la mobilità dei cittadini e per diminuire i disagi”.

Rinnovo della flotta – “Continua l’impegno di Regione Lombardia – afferma l’assessore Lucente – in ambito trasportistico con un duplice obiettivo: da un lato, migliorare il sistema infrastrutturale, dall’altro potenziare il servizio e rinnovare la flotta di treni, fornendo convogli moderni e a ridotto impatto ambientale. Uno sforzo notevole per fornire agli utenti un servizio efficiente, rapido e il più possibile puntuale. Una Lombardia all’avanguardia e davvero ‘Locomotiva’ d’Italia non può prescindere da un Tpl dinamico e in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei cittadini”.

Brescia-Iseo-Edolo – “Il programma – evidenzia Terzi – è stato aggiornato considerando l’assegnazione di 97,2 milioni di euro a Regione Lombardia nell’ambito del Pnrr per l’adeguamento della linea Brescia-Iseo-Edolo e l’infrastrutturazione connessa alla circolazione dei treni ad idrogeno. Un progetto – spiega l’assessore – volto a contribuire alla decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale, sostituendo l’attuale flotta a diesel con nuovi treni a idrogeno grazie alla realizzazione di 3 impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile”.

11102023

11102023