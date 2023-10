SARONNO – Serata da dimenticare per un 33enne saronnese che prima è stato protagonista di un movimentato episodio al quartiere Prealpi e quindi in pronto soccorso. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dalle 23,23 di martedì sera quando l’uomo era presente con il fratello in via Volta. Tra i due, per motivi che non sono stati chiariti, è nato un contenzioso. Dalle parole si è passati alle mani e gli avventori del bar hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. La lite è stata bloccata sul nascere tanto che i due litiganti avevano solo qualche contusione. Uno dei due fratelli, 33enne, era decisamente agitato tanto che è stato disposto il suo trasferimento all’ospedale di Saronno.

I problemi non erano finiti. Visto che anche nel presidio sanitario di piazzale Borella l’uomo ha dato in escandescenza rifiutandosi di collaborare con il personale sanitario. E’ stato necessario un secondo intervento dei carabinieri ma finalmente l’uomo si è calmato e i medici hanno potuto prestargli le cure del caso.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione