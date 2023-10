SARONNO – Oggi la Focris celebra 21 anni dall’inaugurazione: anni di servizio alla popolazione del saronnese, di attenzione alle fragilità date dall’invecchiamento, di presenza attiva nel contesto della rete dei servizi.

“Abbiamo pensato – spiega il direttore Luigi Regalia – di celebrare questa tappa nel nostro processo di qualificazione costante dei servizi in modo sobrio e diretto, utilizzando lo spunto della mostra “star di casa nostra” realizzata con le immagini dei nostri ospiti opportunamente elaborate che ha già ottenuto un ottimo riscontro a Gavirate al Chiostro di Voltorre nel contesto dell’Alzheimer Fest”.

Ma non solo giovedì 12 ottobre, dopo la celebrazione della Santa Messa alle 16 e alla successiva merenda, la mostra sarà inaugurata dalle nostre “star” e resterà a lungo allestita nella sala bar. Infine domenica 15 ottobre, visto il tema di fondo della mostra stessa, nel pomeriggio il salone polivalente al piano terra si trasformerà in cinema, per un tuffo nel passato con ricordi ed emozioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione