SARONNO – Fiamme nella notte al quartiere Prealpi dove ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 23 quando alcuni passanti e residenti hanno notato un bagliore ed hanno dato l’allarme.

Sul posto è arrivata la squadra di turno dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I vigili hanno trovato un’auto in sosta completamente avvolta dalle fiamme. Si sono messi all’opera e in meno di un’ora hanno domato le fiamme. Della vettura resta davvero poco l’abitacolo carbonizzato. “Del resto – spiegano i residenti – era lì da mesi probabilmente da prima della grandinata aveva anche tutti i vetri rotti”. Era parcheggiato nel tratto sterrato nella zona degli orti amici di via Bellavita. Fortunatamente non c’era altre vetture in sosta nelle vicinanze e le fiamme, anche grazie all’intervento dei pompieri, sono stati contenute e spente. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno domato le fiamme.

