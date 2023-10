SARONNO – “Il tema della sicurezza costituisce da anni il principale cavallo di battaglia di certe forze politiche, che agitano incautamente lo spettro del disordine e grazie al timore popolare fanno incetta di voti”.

Inizia così la nota di Con Saronno Lista Civica di Centro – L’Italia c’è in merito alla sicurezza.

“Una volta al governo, però, locale o nazionale, non riescono a dare soluzioni durature e organiche al problema. Occorre quindi un approccio realistico e metodico al fenomeno, che superi gli slogan urlati e produca risultati. Riteniamo che, sotto questo aspetto, il sindaco Augusto Airoldi stia agendo con abilità e senso di responsabilità, con la necessaria discrezione ed in piena collaborazione e riserbo con il Prefetto ed il Questore, rappresentanti decentrati del Governo. Oltre ad aver incrementato l’organico della Polizia Locale e le dotazioni strumentali a disposizione degli Agenti (dalle telecamere, ai droni, agli automezzi), nell’ambito delle sue proprie competenze, il sindaco è riuscito ad ottenere dagli organi superiori un incremento della presenza della polizia di Stato sul territorio e, soprattutto, ad indurre a considerare necessaria l’istituzione di una postazione fissa della polizia ferroviaria alla stazione centrale, sotto stress per numerosi episodi di delinquenza.

Un passaggio fondamentale con le autorità superiori dal concetto di “percezione” basato sugli aridi numeri delle statistiche, peraltro non sempre corrispondenti al vissuto. Dall’insicurezza percepita dai cittadini alla percezione vera e concreta della nostra difficile realtà da parte dei rappresentanti del Governo. Da questa azione insistente ma discreta del sindaco ci attendiamo un efficace aiuto. Questa è una manifestazione di efficiente amministrazione, che noi condividiamo, senza la grancassa e nel doveroso riserbo. Gli altri continuino pure con le sceneggiate demagogiche e gli inutili defilé da urlatori. Gli sceriffi non servono, ci vuole autorevolezza.

(foto un momento dell’ultima rissa in centro)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione