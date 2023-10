SEVESO – Multa al tifoso: non abbiamo sbagliato a scrivere, la sanzione “incassata” ieri dal Base 96 Seveso, formazione che gioca nello stesso girone di Eccellenza del Fbc Saronno, fa riferimento proprio alla “bravata” di un singolo supporter, che a giudicare dal comunicato del giudice di sportivo (emesso nel pomeriggio di ieri), è stato davvero uno stakanovista, non si è fermato un attimo o quasi nell’arco dei novanta minuti, e che è “costato” 150 euro alla società calcistica brianzola. Si parla infatti di una ammenda, al club, di 150 euro perchè “un proprio sostenitore per tutta la durata della gara offendeva la terna”. L’incontro in questione è quello della scorsa domenica, 5′ giornata, giocato a Vimodrone, fra il Base 96 ed il Calvairate e finita 1-0 per i milanesi.

Classifica

Calvairate 16 punti, Casteggio 14, Oltrepò e Caronnese 13, Magenta 11. Base 96 Seveso 10, Fbc Saronno 9, Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8, Ardor Lazzate 7, Sestese e Fc Milanese 6, Accademia pavese 5, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

(foto archivio: una partita del Base 96)

