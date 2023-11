Sport

SARONNO- Si è appena conclusa la 12′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, che ha visto, tra le altre squadre, il trionfo del Saronno in un match rocambolesco contro la rivale Magenta e il pareggio a suon di gol della Caronnese che riagguanta la partita di Castano, grazie al solito Corno al 93′.

C’è poco tempo per pensare alla giornata passata, perché è iniziata la settimana di allenamento e preparazione alla 13′ giornata dove, ricordiamo ai tifosi delle squadre interessate, i match Solbiatese-Base 96 Seveso e Caronnese-Verbano Calcio sono anticipati alla giornata di sabato 2 dicembre alle 14.30, mentre Fc Milanese-Fbc Saronno nella stessa giornata, alle 15.30.

Saltata una panchina

Tra le novità di inizio settimana vi è anche la notizia ufficiale dell’esonero in casa Casteggio del mister Alessandro Pagano, decisivo il trend negativo della squadra che non vince addirittura dal 15 ottobre contro l’Accademia Calcio Vittuone. La sconfitta di sabato contro la capolista Pavia ha portato la società a separarsi dall’allenatore in carica. Non è ancora stato scelto il successore.

Classifica

Pavia 32, Oltrepò 27, Calvairate 27, Solbiatese 27, Fbc Saronno 26, Magenta 25, Caronnese 24, Base 96 22, Ardor Lazzate 22, Casteggio 20, Fc Milanese 17, Sestese 16, Castanese 16, Verbano 13, Vergiatese 12, Accademia Pavese 11, Meda 8, Calcio Vittuone 4.

(foto Andrea Elli: l’esultanza di Giovanni Bello del Saronno dopo il suo gol contro il Magenta)

28112023