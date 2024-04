Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo tre sconfitte consecutive, la Caronnese torna a vincere facendolo nella non semplice partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 aprile con il Base 96 Seveso nello stadio comunale di Caronno Pertusella.

La cronaca – Nel primo tempo il gioco è molto statico e lento con la Caronnese che tiene il possesso della palla tentando di creare qualche azione offensiva pericolosa nei pochi spazi di gioco concessi dagli avversari che, invece, sono bravi a ripartire con dei veloci contropiedi grazie ai quali, nonostante una notevole differenza nel possesso palla, arrivano ad alcune conclusioni che, però, non spaventano mai l’estremo difensore di casa Paloschi.

Il secondo tempo si apre con delle proteste rossoblu su un mancato fischio del direttore di gara su un contatto in area di rigore sul capitano della Caronnese Corno che a tu per tu con il portiere viene travolto da una spallata da dietro del centrale della difesa avversaria. Dopo alcune proteste, l’arbitro ha deciso di estrarre un cartellino rosso ai danni del neo allenatore rossoblu Ferri che è costretto, dunque, a uscire dal campo alla sua prima panchina. Dopo diverse azioni poco concrete dei padroni di casa e un goal clamorosamente divorato dall’attaccante ospite Romero che a porta vuota conclude alto il pallone ricevuto dal cross basso arrivato dai piedi di Cazzaniga autore di un’azione bellissima, la Caronnese trova il goal della vittoria al 90′ con il subentrato Migliavacca che, dopo aver ricevuto palla dal bellissimo assist di Zoppi, dribbla il portiere avversario e insacca in rete.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

La Caronnese, dunque, torna ad assaporare la vittoria dopo ben tre sconfitte consecutive a causa delle quali , però, è costretta a dire addio all’obbiettivo play-off che, viste le vittorie odierne di Fc Milanese e Solbiatese, diventa matematicamente irraggiungibile. Con la vittoria odierna, la squadra rossoblu sale all’ottavo posto a quota 49 punti a pari merito con il Casteggio mentre il Base 96 resta a quota 46.

CARONNESE – BASE 96 SEVESO 1-0

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli, Galletti, Puka, Brignoli (13’ st Migliavacca), Cerreto (30’ st Ngounga Opat), Morlandi, Zoppi (46’ st Santagostino Bietti) , Corno, Bonsi (21’ st Mathieu). A disposizione: Quintiero, Barzaghi, Birolini, Brugnone, Matera. All. Ferri.

BASE 96 SEVESO: Glionna, Kamal L Idrissi (20’ st Gasparin), De Petri, Siviero (44’ st Giuliani), Capanera, Di Astoli, Gomez Gonzales, Carraro (16’ st Pirovano), Cavaliere (29’ st Adamo), Cazzaniga, Romero (35’ st Riboldi). A disposizione: Porro, Medici, Capano, Griu. All. Varaldi.

Le interviste

Qui la cronaca play by play del match.

21042024