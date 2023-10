SEVESO- Nell’8′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno è ospite a Seveso sul campo del Base 96, in un match complicato ed equilibrato che si è concluso con il risultato di 1 a 1.

La cronaca – Nel primo tempo parte forte il Saronno che, al 12′, va vicino al goal con Sassella che serve Sala, il quale stoppa e calcia, ma chiude troppo il destro e non trova lo specchio della porta. Al 28′ il Saronno ha l’occasione più importante del primo tempo: Torriani recupera palla a centrocampo e manda Sala in velocità, salta un avversario e crossa e pesca perfettamente la testa di Pontiggia, ma non inquadra la porta. Finisce quindi senza reti la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, al 46′, la squadra di Tricarico sfiora la rete con la discesa di Sassella che scarica un destro potentissimo, ma non inquadra. Al 54′ si fa vedere il Base con Cazzaniga che dopo aver saltato due difensori, viene fermato al momento del tiro dal rientro magistrale di Bello che impedisce un tiro pericolosissimo. Al 57′ passa avanti il Saronno con il tuffo di Baldan che raccoglie il cross perfetto di Pontiggia, ma l’assistente alza la bandierina e annulla la rete per fuorigioco. Al 58′ occasionissima per il Base con una discesa impressionante di Romeo che evita la scivolata di Lofoco, ma non riesce a insaccare la porta difesa da Vinci. All’86’ l’Fbc Saronno fa 1 a 0 con Baldan che stoppa e calcia e, complice un intervento non perfetto di Porro, insacca. Al 91′, però, arriva la beffa: da corner stacca Cappanera che raccoglie il cross di Gomez e pareggia i conti.

Con questo pareggio il Saronno sale a 11 punti, appena fuori dalla zona playout, mentre il Base 96 sale a 15 punti in classifica.

Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-1

BASE 96 SEVESO (4-3-3): Porro; De Petri, Galimberti, Cappanera, Kamal (43’ st Fabozzi); Cannizzaro, Gjonaj (34’ st Pirovano), Siviero (25’ st Hamidi); Cazzaniga, Giugliano (22’ st Riboldi), Romeo (16’ st Gomez). A disposizione Glionna, Capano, Arienti, D’Astoli. All. Varaldi.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi (30’ st Citterio), Lofoco, Bello, Torriani; Baldan; Hassan (30’ st Bruzzone), Di Noto (37’ st Sardo), Sassella (25’ st Proserpio); Pontiggia, Sala. A disposizione Bertolotti, Lorusso, Meroni, Pozzi, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Zampieri di Rovigo (Bonfanti di Milano e Boccadamo di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 41’ st Baldan (S), 46’ st Cappanera (B).

