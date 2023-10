Panorama cronaca: nella notte tamponamento con feriti a Cislago, caduta dalla moto a Rovellasca

CISLAGO / ROVELLASCA – In via Piazza a Cislago la scorsa notte alle 22 intervento dei mezzi di soccorso dopo un incidente, un tamponamento che ha coinvolto due automobili. Un ragazzo di 26 anni ed una ragazza di 28 anni hanno avuto bisogno di cure mediche, sono stati soccorsi dal personale di una ambulanza del Sos Uboldo e sono stati trasportati all’ospedale di Castellanza per essere medicati di comunque lievi contusioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

A Rovellasca alla stessa ora lungo via Battisti, in periferia all’altezza della rotonda all’incrocio con la provinciale 31 bis, si è registrata una caduta dalla motocicletta, è rimasto contuso un ragazzo di 17 anni, soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi contusioni.

(foto archivio)

