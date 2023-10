SARONNO – La raccolta dei funghi è consentita nel territorio del Parco, nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale del 2008.

Come ricordano i responsabili dell’ente naturalistico, “la raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto ed in maniera esclusivamente manuale. È possibile raccogliere funghi per una quantità giornaliera massima di 3 chilogrammi a persona, ad esclusione degli esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi. I contenitori per la raccolta devono essere obbligatoriamente rigidi e idonei alla dispersione delle spore durante il trasporto. Nelle aree di nuovo rimboschimento la raccolta è vietata finché non sono trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante”.

Il Parco del Lura è l’area naturalistica che si estende fra Saronno e circondario ed il vicino comasco.

15102023