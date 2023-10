SARONNO – Specie “aliena” nel Parco del Lura? Davvero strano ciò in cui si sono imbattuto alcuni cittadini passeggiando nell’area naturalistica a nord dell’abitato di Sarono, un “qualcosa” di colore rosso che usciva dal terreno per una decina di centimetri. Molta la curiosità, considerando che una immagine è stata postata sui social.

Si tratta di un fungo, il “mutinus ravenelii” o mutinus caninus (perchè può assomigliare ad un fallo canino), o mutinus elegans (si assomigliano molto ed hanno caratteristiche simili). Si sviluppano da uno stadio di “ovolo”: a maturità hanno uno stipite cilindrico e slanciato, relativamente lungo ed anche con un arancione piuttosto acceso, tranne l’apice normalmente verdastro. Una particolarità: emettono un odore sgradevole, per attirare mosche ed altri insetti asportandolo un po’ alla volta e quindi contribuenedo alla dispersione delle spore. E’ un fungo che cresce principalmente nei boschi di latifoglie, in zone umide e vicino a residui vegetali in decomposizione. Non è commestibile. E’ non è una specie aliena, ovvero proveniente da altre zone del mondo: magari non è frequente vederli ma ce ne sono anche nei “nostri” boschi.

(foto: un particolare dell’immagine comparsa sui social del fungo avvistato nel Parco del Lura)

13102023