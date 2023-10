SARONNO – Un ragno disegnato con vernice spray nera è stato realizzato notte tempo da ignoti vandali nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre sui due mezzi della Croce rossa in Saronno in sosta in via Cesati.

Da tempo ormai per riuscire a gestire tutti i mezzi necessari per i diversi servizi, da quelli d’emergenza a quelli di trasporto sanitario, la Croce Rossa di Saronno utilizza i parcheggi lungo via Cesati. E proprio due dei veicoli in sosta sono stati presi di mira nella notte.

Qualcuno ha “disegnato” con vernice spray nera un ragno su cofano di un Mercedes 14 posti che viene usato per il servizio disabili e allo stesso modo è stata danneggiata la fiancata di un Fiat Ducato utilizzato sempre per i trasporti di diversamente abili. Un episodio che ovviamente aumenta i costi di manutenzione dei mezzi della Croce Rossa già aumentati quest’anno per effetto delle grandinate. Non a caso il comitato ha chiesto di valutare qualche possibile soluzione alternativa perchè i danni provocati ai mezzi esposti hanno costi ingenti da coprire.

Oltre ai mezzi della Croce Rossa sono state danneggiate anche due auto e un furgone in sosta tra via Cesati e via Maestri del lavoro.

